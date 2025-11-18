نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عيسى ابو العلا يشارك مع نجوم العالم فى بطولة السعودية الدولية لمحترفى الجولف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك نجم منتخبنا الوطنى للجولف للرجال عيسى ابو العلا فى بطولة السعودية الدولية لمحترفى الجولف احدى جولات الجولة الاسيوية والبالغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار والمقرر انطلاقها غدا الاربعاء بملاعب نادى جولف الرياض بمشاركة 120 لاعبا من مختلف انحاء العالم.

وحصل اتحاد الجولف على بطاقة دعوة للاعب عيسى ابو العلا عقب انتهاء البطولة العربية للرجال بالسعودية وذلك بعد الاداء والمجهود المتميز للاعب وحصوله على المركز الثانى بفارق ضربة واحدة فقط وكان قريبا جدا من التتويج.

ويتنافس عيسى ابو العلا مع نخبة الجولف العالميين فى تلك البطولة التى يشارك بها المصنف رقم 20 على العالم الانجليزى تريل هاتون والمصنف رقم 44 عالميا الامريكى باتريك ريد والمصنف 79 عالميا ايرلندا الشمالية توم ماكبين ولاعب تشيلى جواكين نيمان ونجوم الدورى العالمى الشهير ليف جولف البلجيكى توماس بيترز ونجوم جنوب افريقيا لويس اوستهيزن ودين بورمستر وبراندين ولاعب الصين تايبيه لى شيه بو.

ويلعب فى البطولة ابرز 6 لاعبين فقط من العرب الهواة وهم عيسى ابو العلا والمغاربة ادم برسنو ويوسف الهالى ورضا الهالى والسعوديان الامير خالد الفيصل وخالد القنبيط الذين يتنافسون مع كبار النجوم بحثا عن اثبات الذات والوجود فى واحدة من اقوى البطولات العالمية.

وينفذ اتحاد الجولف واحد من اهم بنود استراتيجية عمله وهو الدفع باللاعبين المصريين المميزين للمشاركة فى كبريات البطولات العالمية بالحصول على دعوات خاصة لهم وايضا من خلال زيادة عدد البطولات الدولية والعالمية فى مصر التى تحقق اكثر من هدف منها منح لاعبينا الخبرة اللازمة لمثل تلك البطولات الكبرى وتبادل دعوات المشاركة الخارجية مع الاتحادات الاخرى.