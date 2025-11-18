نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تونس والبرازيل اليوم في مباراة ودية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تردد قناة Abu Dhabi Sports 2 أصبح محور اهتمام جمهور الكرة اليوم، خاصة مع اقتراب مباراة تونس والبرازيل الودية التي تُنقل حصريًا عبر شاشة القناة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. القناة أعلنت توفير تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء، لتقديم قراءة فنية دقيقة عن جاهزية لاعبي المنتخبين خلال فترة التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق البطولات الرسمية.

تجهيز استقبال تردد Abu Dhabi Sports 2 لمتابعة المباراة مباشرة

لضمان مشاهدة عالية الجودة دون تقطيع، يجب إدخال تردد قناة Abu Dhabi Sports 2 بشكل صحيح سواء على نايل سات أو عرب سات، مع التأكد من ضبط الإشارة قبل موعد البث. الخطوات بسيطة لكنها ضرورية للحصول على أفضل صورة وصوت أثناء متابعة المواجهة.

القمر: نايل سات

التردد: 11540

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

القمر: عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

موعد مباراة تونس والبرازيل والقنوات الناقلة



يستعد المنتخب التونسي لاختتام فترة التوقف الدولي بمواجهة قوية أمام المنتخب البرازيلي، حيث تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت تونس، التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. ويمكن للجماهير متابعة اللقاء حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2 على تردد Abu Dhabi Sports 2 بجودة عالية وتحليل شامل قبل وبعد المباراة.

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تونس والبرازيل اليوم في مباراة ودية 2025

لماذا تم اختيار قناة أبو ظبي الرياضية 2 لنقل المباراة؟



جاء تحديد القناة الثانية لنقل المواجهة نتيجة انشغال القناة الأساسية ببث مباراة ضمن الملحق الآسيوي، ما منح Abu Dhabi Sports 2 فرصة تقديم تغطية كاملة للقاء الكبير. ويتولى التعليق المعلق الإماراتي عامر عبد الله، ليضيف أجواء حماسية ينتظرها عشاق الكرة.

تزداد أهمية المباراة بالنسبة لنسور قرطاج قبل دخول منافسات كأس الأمم الأفريقية في المغرب، إلى جانب التحضير لتصفيات كأس العالم 2026. أما المنتخب البرازيلي فيسعى لاستغلال اللقاء لتثبيت التشكيل وتجهيز لاعبيه.

وتظل جودة النقل مرتبطة بدقة استقبال تردد Abu Dhabi Sports 2، الذي يعد بوابة المشاهد العربي لمتابعة أبرز الأحداث الرياضية.

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة تونس والبرازيل اليوم في مباراة ودية 2025

خطوات ضبط تردد Abu Dhabi Sports 2



اختر القمر المناسب لمنطقتك.

اكتب التردد بدقة.

اضبط الاستقطاب أفقي.

أدخل معدل الترميز 27500 والتصحيح 3/4.

احفظ الإعدادات ثم نفّذ بحث يدوي.

تأكد من ضبط اتجاه الطبق للحصول على أفضل إشارة.

الجمهور الرياضي يبحث دائمًا عن قناة توفر جودة بث ممتازة، وهذا ما تقدمه قنوات أبو ظبي الرياضية في كل اللقاءات الكبيرة سواء الرسمية أو الودية. وبالتزامن مع نقل واحدة من أقوى مباريات التوقف الدولي، يزداد الإقبال على تردد Abu Dhabi Sports 2 الذي أصبح مفتاح مشاهدة أهم مباريات المنتخبات العربية والعالمية.