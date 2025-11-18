عاجل- رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة ويوافق على توفير احتياجات المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة ويوافق على توفير احتياجات المصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة توفير احتياجات الطاقة للمصانع والمشروعات الإنتاجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز التوسع الصناعي والاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.



شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب مسئولين من وزارات المالية، الاستثمار، التخطيط، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من الجهات المعنية. كما شارك السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

قرارات المجلس الأعلى للطاقة

الموافقة على توفير احتياجات الطاقة من مصادرها المتنوعة لعدد من المصانع والمشروعات الجديدة وتوسعات للمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. التأكيد على أن توفير الطاقة للقطاع الإنتاجي يهدف إلى توطين الصناعات المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز القاعدة الصناعية ويزيد من الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة. التركيز على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ونقل التكنولوجيا المتطورة، وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري، إلى جانب تنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

تعزيز استخدام الطاقة المتجددة

استعرض المجلس الإجراءات الخاصة بدفع المشروعات التي تسهم في تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج، تماشيًا مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وخطط الدولة للتوسع في استغلال الطاقة المتجددة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الريادة لمصر عالميًا في هذا المجال.