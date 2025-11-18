نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط يبحث الاستعدادات النهائية لإطلاق دورة الألعاب البارالمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، صباح اليوم، اجتماعا موسعا لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لتنظيم فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الأولى دمياط 2025، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط. وتأتي هذه الدورة كأول حدث بارالمبي من نوعه ينظم داخل المحافظة، دعما لذوي الهمم وتعزيزا لمشاركتهم الفاعلة في الحركة الرياضية.

شهد الاجتماع حضور البطل العالمي إبراهيم حمدتو أسطورة تنس الطاولة البارالمبية، والبطلة الدولية ايناس الجبالي بطلة العالم في رفع الأثقال، إلى جانب الكابتن صبري البرعي البطل البارلمبي، وكذلك الأستاذ عبده شعراوي وكيل المديرية للرياضة. كما شارك من لجنة التنظيم كل من نزار غانم، أحمد منتصر، خالد قوطة، حيث جرت مناقشة كافة الجوانب الفنية واللوجستية والطبية والتسويقية لضمان تنظيم دورة تنافس على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد فوزي خلال الاجتماع أن المديرية تعمل وفق خطة تنفيذية متكاملة لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح الحدث، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي يوليه كل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ دمياط لإنجاح هذه النسخة الأولى، وتوجيهاتهم بأن تكون الدورة نموذجا مميزا في خدمة أبطال مصر البارالمبيين وإبراز قدراتهم وإنجازاتهم أمام المجتمع.

وشدد فوزي على أهمية التنسيق الفعال بين مختلف الجهات الشريكة، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان خروج الحدث بصورة مشرفة تعكس مكانة محافظة دمياط وريادتها في دعم ذوي الهمم ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب البارالمبية.