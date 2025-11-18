نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري ويوقع اتفاقية التعاون مع النيابة العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري ويوقع اتفاقية التعاون مع النيابة العامة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم في فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، الذي أقيم بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين في الدولة.

تفاصيل الحفل وحضور المسؤولين

حضر الفعالية السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي. كما كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء السيد المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، والسيد المستشار عمرو فاروق، النائب العام المساعد.

فعاليات الحفل والتوقيع في سجل كبار الزوار

فور وصوله، التقط رئيس مجلس الوزراء صورًا تذكارية مع النائب العام والسادة الوزراء والمستشارين الحاضرين، ثم وقع في سجل كبار الزوار، معبرًا عن فخره وسعادته بالتواجد في صرح النيابة العامة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لجميع القائمين على العمل.

كلمات الحفل وعرض فيلم تسجيلي

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للسيد المستشار النائب العام، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "جهود النيابة العامة في تسليم المضبوطات الذهبية"، تلاه كلمة للسيد محافظ البنك المركزي المصري.

توقيع اتفاقية تسليم المضبوطات الذهبية

شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري، والتي وقعها النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، بحضور وزير العدل. وتمثل هذه الاتفاقية وثيقة تعاون وطني تؤكد تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في إدارة الثروات وصون مقدرات الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية.

تسليم درع النيابة العامة وكلمة رئيس الوزراء

عقب انتهاء مراسم التوقيع، قام النائب العام المستشار محمد شوقي بتسليم درع النيابة العامة لرئيس مجلس الوزراء تكريمًا له، ثم ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة في الحفاظ على مقدرات الوطن.