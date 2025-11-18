نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة Brazil vs Tunisia تونس × البرازيل Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | مباراة دولية ودية 2025 في المقال التالي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى فرنسا حيث تقام المواجهة الودية المرتقبة Brazil vs Tunisia على ملعب بيار موروا، في اختبار قوي يجمع بين نسور قرطاج وكتيبة السيليساو. اللقاء يحظى بمتابعة واسعة نظرًا لقيمة المنافسة الفنية، بالإضافة إلى كونه فرصة مهمة للمدرب سامي الطرابلسي لاختبار الجاهزية البدنية والخيارات التكتيكية قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

موعد مباراة Brazil vs Tunisia اليوم



يُقام اللقاء اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت تونس، بينما ينتظر جمهور الوطن العربي ضربة البداية في تمام العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. التوقيت يعتبر مثاليًا لمتابعة مواجهة عالمية تمنح الجماهير متعة كروية بين منتخبين من قارتين مختلفتين.

القنوات الناقلة لمباراة Brazil vs Tunisia



يحظى اللقاء بتغطية إعلامية كبيرة، حيث تُنقل المباراة عبر شاشة الوطنية التونسية الأولى مجانًا، إلى جانب بث شامل عبر قناة أبو ظبي الرياضية المصحوب باستوديو تحليلي متكامل قبل وبعد اللقاء. ويسعى الجمهور للوصول لأبرز اللقطات، تحليل أداء اللاعبين، متابعة الأهداف والفرص الخطيرة، بما يجعل Brazil vs Tunisia واحدة من أهم المباريات الودية لهذا الشهر.

تشكيلة تونس الرسمية أمام البرازيل



من المتوقع أن يدفع سامي الطرابلسي بخطة متوازنة تجمع بين الدفاع والهجوم عبر نظام 4-4-2، سعيًا للحد من خطورة الهجوم البرازيلي واستغلال سرعات لاعبي الوسط. التشكيلة المحتملة تشمل:

حراسة المرمى: أيمن دحمان



الدفاع: علي العابدي – منتصر الطالبي – ديلان برون – يان فاليري

الوسط: حنبعل مجبري – فرجاني ساسي – إلياس السخيري – محمد علي بن رمضان

الهجوم: إلياس سعد – فراس شواط

هذه التركيبة تمنح نسور قرطاج القدرة على غلق المساحات والتحول السريع نحو الهجوم استغلالًا لأي ثغرة في دفاع البرازيل.

تشكيلة البرازيل المتوقعة اليوم



من المرجح أن يعتمد كارلو أنشيلوتي على أبرز عناصر المنتخب البرازيلي بخطة 4-4-2 المتوازنة، لضمان السيطرة على وسط الملعب وتأمين العمق الدفاعي. وتأتي التشكيلة المحتملة كالآتي:

حراسة المرمى: بينتو



الدفاع: أليكس ساندرو – إيدير ميليتاو – ماركينيوس – دانيلو

الوسط: رودريغو – لوكاس باكيتا – فابينيو – إستيفاو

الهجوم: فينيسيوس جونيور – جواو بيدرو

هذا الاختيار يمنح السيليساو قوة هجومية كبيرة وقدرة على صناعة الفارق بفضل مهارات فينيسيوس ومرونة جواو بيدرو، إضافة إلى دعم الوسط الذي يجيد الضغط العالي.

أهمية مباراة Brazil vs Tunisia اليوم



المواجهة ليست مجرد لقاء ودي، بل اختبار حقيقي لقدرات المنتخبين. تونس تبحث عن إثبات جاهزيتها قبل كأس الأمم الأفريقية، بينما يستغل البرازيل فترة التوقف الدولي لتجربة عناصر جديدة وصقل الجانب التكتيكي. الأداء في هذه المباراة قد يلقي بظلاله على اختيارات المدربين في المرحلة القادمة.

معلومات مختصرة عن اللقاء



تاريخ المباراة: 18 نوفمبر 2025

الملعب: بيار موروا – فرنسا

التوقيت: 8:30 مساءً بتوقيت تونس – 10:30 مساءً بتوقيت مكة

القنوات الناقلة: الوطنية التونسية 1 – أبو ظبي الرياضية

تظل Brazil vs Tunisia واحدة من أبرز المباريات الودية لهذا الشهر، وسط ترقب لما ستكشفه من ملامح فنية وتنافسية بين منتخب يبحث عن صعود جديد وآخر يملك تاريخًا عالميًا كبيرًا.