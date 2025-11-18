نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري في المقال التالي

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الوزراء ومسؤولي الوزارات المعنية، لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية في القرى المصرية وتحسين مستوى الخدمات والحياة للمواطنين.



شارك في الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، بالإضافة لمسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

أهمية المبادرة وحرص الحكومة

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة، التي تُعد أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية، والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

تصريحات المتحدث الرسمي

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع أكد أن المبادرة تمثل تحولًا كبيرًا في حياة ملايين المواطنين في القرى المصرية، وتهدف إلى:

تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رفع مستوى معيشة الأسر وتوفير بيئة ملائمة للنمو والتطور في المناطق الريفية.

تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.

الموقف المالي والتنفيذي للمبادرة

أوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض:

المخصصات المالية الموجهة للمبادرة حتى الآن.

تقييم معدلات الإنفاق الفعلي في مختلف القطاعات.

الاحتياجات المالية لاستكمال الأعمال المتبقية في المرحلة الأولى.

أهمية تشغيل المشروعات الخدمية التي تحظى بأولوية واهتمام كبير من المواطنين.

متابعة المشروعات والخدمات

ناقش الاجتماع معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، والتي تشمل: