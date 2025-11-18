نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط: قرار مجلس الأمن حول غزة يُمثل بداية طريق لا بد أن ينتهي بتجسيد الدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الذي تم اعتماده في مجلس الأمن حول إنهاء الحرب في قطاع غزة يُمثل بداية الطريق لا نهايته، موضحًا أن الكثير من العمل على كل الأصعدة، سيكون مطلوبًا في المرحلة القادمة من أجل ترجمة عناصر القرار إلى واقع ينعكس على حياة الشعب الفلسطيني.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن القرار عكس التزامًا دوليًا بإعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض لتدمير ندر أن يشهد مجتمع مثله في التاريخ الحديث، كما تضمن القرار إشارة جوهرية إلى مسار موثوق يُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد تطلعه إلى تضافر جهود كافة الأطراف المؤمنة بحل الدولتين إلى تحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس، وتقدم حقيقي على طريق تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتبار أن استمرار هذا الاحتلال يُمثل جوهر المشكلة وأصل انعدام الاستقرار في المنطقة.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في الانتقال على نحو عاجل إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العشرين نقطة، وبأن يعمل قرار مجلس الأمن الصادر مؤخرًا على ضمان التزام القوة القائمة بالاحتلال بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الضرورية اللازمة لعملية إعادة الإعمار.