نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث شكاوى المواطنين ومتابعة احتياجاتهم بمختلف أحياء ومراكز المحافظة مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يمثل أولوية لضمان سرعة التعامل مع المشكلات وتحسين مستوى الخدمات.

وشدد المحافظ خلال اللقاء على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر، والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية لحل الشكاوى بشكل جذري بما يعكس حرص المحافظة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

جاء اللقاء المنعقد اليوم الثلاثاء لمناقشة الطلبات والشكاوى الواردة من مواطني أحياء الهرم والطالبية وإمبابة، ومراكز ومدن كرداسة والعياط والعمل على معالجتها بشكل مباشر.

وفي بداية اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين من قاطني قطاع حدائق الأهرام يتضرر من عدم التزام مالك عقار بالاشتراطات المحددة بالرخصة أثناء تنفيذ أعمال البناء حيث وجّه المحافظ بإيقاف الأعمال فورًا وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ناقش المحافظ شكوى مقدمة من قاطني عقار بمنطقة المريوطية بحي الطالبية بشأن عدم الانتهاء من إدخال خدمة الصرف الصحي للعقار

وكلّف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفحص حاله العقار وسرعة إدخال الخدمة تيسيرًا على المواطنين مع تحصيل الرسوم المقررة.

واستمع المحافظ كذلك إلى شكوى مواطن بحي إمبابة يتضرر من قيام أحد الأشخاص بإزالة ثلاثة حوائط والتعدي على المنور الخاص بالعقار لتوسيع محله التجاري.

ووجّه المحافظ رئيس حي إمبابة بقطع المرافق عن المحل، وتوقيع حجز إداري واتخاذ الإجراءات القانونية وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

كما تابع المحافظ شكوى أحد المواطنين بمدينة كرداسة بشأن وجود حالة بناء مخالف موجّهًا بسرعة التعامل الفوري معها وإزالة أسباب الشكوى.

وفي مركز ومدينة العياط استمع المحافظ لشكاوى تتعلق بوجود كميات كبيرة من المياه أسفل أحد العقارات بما يشكل خطورة على سلامة السكان والممتلكات.

ووجّه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفحص الموقف للوقوف على ما إذا كانت المياه جوفية أو ناتجة عن صرف صحي مع تكليف مركز ومدينة العياط بمراجعة خطوط المياه والصرف للتأكد من عدم وجود أي تسريب.

حضر اللقاء كل من: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب شؤون المحافظ، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز وعدد من القيادات التنفيذية والإدارات المختصة.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 6.01.44 PM

WhatsApp Image 2025-11-18 at 6.01.45 PM (1)

WhatsApp Image 2025-11-18 at 6.01.45 PM (2)

WhatsApp Image 2025-11-18 at 6.01.45 PM