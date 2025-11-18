نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يؤكد حرص مصر على تعميق الشراكة مع فرنسا في مجالات إدارة المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات مؤتمر “طموح إفريقيا” Ambition Africa المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال يومي ١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٥، حيث جاء ذلك في إطار حرص مصر على تعزيز حضورها الدولي وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين في قضايا إدارة المياه والتنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.





وخلال مشاركته في جلسة “نحو إدارة مستدامة للموارد بالقارة الأفريقية”، أكد الدكتور سويلم حرص مصر على ترفـيع العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في البلدين لتطوير العلاقات الثنائية.





وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، إضافة إلى التمويل الفني والمالي الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد ركيزة مهمة لدعم مشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية وتحديث البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.





وأشار الدكتور سويلم إلى أن التعاون المصري الفرنسي يوفر مناخًا مواتيًا لتعميق الشراكات الفنية والتجارية مع الشركات والاستشاريين الفرنسيين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون في التقنيات الحديثة لإدارة المياه ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، بما يشمل تطبيقات التحول الرقمي، والإدارة الذكية، والتقنيات المتقدمة للتشغيل والتحكم.





وأعرب وزير الري عن اهتمام مصر بالاستفادة من القدرات الفرنسية المتميزة في مجالات مثل تحلية المياه، والأنظمة الذكية لإدارة المياه، والتعاون البحثي بين المؤسسات المصرية والشركات الفرنسية لتطوير تقنيات مبتكرة تدعم قطاع المياه.





وخلال الجلسة، استعرض الدكتور سويلم ملامح استراتيجية الموارد المائية 2050، ومكونات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات المائية في مصر، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، وتأثيرات تغير المناخ، وتراجع نصيب الفرد من المياه المتجددة إلى نحو ٥٠٪ من خط الفقر المائي العالمي.





وأوضح أن نهر النيل يوفّر ٩٨٪ من الموارد المائية المتجددة لمصر، مع تخصيص ٧٥٪ من المياه لقطاع الزراعة الذي يدعم الأمن الغذائي ويوفر سبل المعيشة لنحو نصف السكان.





وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير أنظمة المراقبة والتشغيل بالقناطر الرئيسية باستخدام أحدث التقنيات، وتنفيذ التحول الرقمي في قطاعات الوزارة، ورفع كفاءة المنشآت المائية ومحطات الرفع، إلى جانب الاعتماد على مواد صديقة للبيئة في المشروعات، وإعادة هيكلة سياسات توزيع المياه، وتعزيز الحوكمة وإدارة المياه الجوفية، وتطوير قدرات العاملين بقطاع المياه.





كما استعرض الدكتور سويلم المشروعات الكبرى التي نفذتها مصر في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تتيح التوسع في الرقعة الزراعية اعتمادًا على المياه المعالجة.





وأوضح أن محطات المعالجة الثلاث الكبرى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) ستضيف نحو ٤.٨ مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، بما يسهم في التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.





جدير بالذكر أن مؤتمر “طموح إفريقيا” Ambition Africa يعد فعالية سنوية تُقام في باريس لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين فرنسا ودول القارة الأفريقية.