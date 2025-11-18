عاجل- تفاصيل زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة ومتابعة اختبارات القبول

أحمد جودة - القاهرة - زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة ومتابعة اختبارات القبول

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الأكاديمية ووزارة الداخلية. وشهدت الزيارة متابعة دقيقة لاختبارات كشف الهيئة للمتقدمين الجدد، بما يعكس الاهتمام الكبير بانتقاء أفضل العناصر للانضمام لجهاز الشرطة.

متابعة اختبارات القبول

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع اختبارات كشف الهيئة التي تُجرى للطلبة والطالبات المتقدمين، وفق معايير موضوعية أكد عليها سيادته لضمان اختيار الأكثر تميزًا وكفاءة. وتهدف هذه المعايير إلى دعم جهاز الشرطة بعناصر قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد.

حوار الرئيس مع المتقدمين

أوضح السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي أجرى حوارًا تفاعليًا مع المتقدمين، تناول خلاله التطورات الداخلية والإقليمية والدولية. وأكد سيادته أن التطورات الداخلية أبرزت قوة تلاحم الشعب المصري ورغبته في دفع البلاد نحو التنمية والإنجاز. كما شدد على أهمية تكاتف أبناء الوطن في مواجهة التحديات الإقليمية للحفاظ على أمن البلاد ومكتسباتها.

إشادة الرئيس بدور جهاز الشرطة

أشاد الرئيس السيسي بروح الانتماء والحرص الذي لمسه لدى المتقدمين الجدد للانضمام إلى هيئة الشرطة، مؤكدًا تقديره الكبير للدور المحوري الذي يقوم به جهاز الشرطة. كما ثمن التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء الشرطة وعائلاتهم على مدار السنوات الماضية في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن ذلك يعكس المعدن الأصيل للشعب المصري.