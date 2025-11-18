الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري التي يصل عددها إلى 37 بنكًا تابعين للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، لتقديم عدد من الخدمات المصرفية للمواطنين بشكل مجاني بالتزامن مع فعالية جديدة من فعاليات الشمول المالي التي سبق وأعلن عنها البنك المركزي المصري بتعليمات من البنك المركزي المصري.

من أول ديسمبر.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

وسبق وحدد البنك المركزي المصري، نحو 6 فعاليات لدعم الشمول المالي على مدار العام، حيث يشارك فيها كافة البنوك العاملة، وتقدم خلالها العديد من الخدمات، ومن المقرر أن تكون أول فعالية مقبلة من فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، والتي تحل في شهر ديسمبر القادم 2025.

خدمات مصرفية مجانية تقدمها البنوك بدءًا من هذا الموعد

وبعد أيام قليلة تحل مناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم والتي يحتفل بها القطاع المصرفي خلال الفترة من 1 إلى 15 من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تقدم فيها خدمات مصرفية عبر القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

وتقدم البنوك خلال هذه الفعاليات ومنها فعالية ذوي الهمم، مجموعة من المنتجات والخدمات المجانية، مثل فتح حسابات بالمجان بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار المحافظ الإلكترونية والاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانًا، بالإضافة إلى الإعفاء من بعض رسوم الخدمات البنكية.

الأنشطة المسموح بها خلال فعاليات الشمول المالي

ووفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، فإن هناك عددًا من الأنشطة يُسمح للبنوك القيام بها خلال فعاليات الشمول المالي، ومنها فعالية اليوم العالمي لذوي الهمم في أول ديسمبر القادم، ومنها ما يلي: