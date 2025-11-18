نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الإقليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الإقليم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من السيد كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول مجالات التعاون بين البلدين إلى جانب مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

تهنئة بريطانية بافتتاح المتحف المصري الكبير

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء البريطاني بدأ الاتصال بتقديم التهنئة للرئيس السيسي على افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري يعكس عراقة التاريخ والثقافة المصرية، ويُعد إضافة مهمة للتراث الإنساني.

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

شهد الاتصال مناقشة شاملة لمستوى العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لما يشهده التعاون المشترك من تطور في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما تم الاتفاق على مواصلة تعزيز مختلف جوانب التعاون بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين.

مناقشة تطورات الأوضاع في غزة

أوضح السفير محمد الشناوي أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني بجهود مصر في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في القطاع، ودورها في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام. وتم التأكيد على ضرورة الاستفادة من القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن غزة لدعم وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإسراع في عملية إعادة الإعمار.

تنسيق مشترك لضمان تدفق المساعدات الإنسانية

شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بكميات كافية، مع العمل على تشجيع منظمات الإغاثة الدولية للمساهمة في هذا الجهد، مؤكدًا أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

بحث تطورات الأزمة السودانية

تناول الاتصال أيضًا تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك دعمًا لجهود التهدئة في المنطقة.