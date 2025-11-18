عاجل ـ تصريحات مصرية بريطانية تؤكد دعم وقف إطلاق النار في غزة وجهود التهدئة بالسودان

أحمد جودة - القاهرة - التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أوضح السفير محمد الشناوي أن التصريحات الصادرة عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر عكست توافقًا واضحًا حول أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بشكل خاص بالدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، ودعم الجهود الدولية التي أسفرت عن اعتماد قرار مجلس الأمن بشأن غزة. كما أكد على ضرورة مواصلة البناء على هذا الزخم لضمان حماية المدنيين، واستمرار التهدئة، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء إعادة الإعمار.

المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وشدد رئيس الوزراء البريطاني، في التصريحات التي أعقبت الاتصال، على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أهمية تنسيق الجهود الدولية لتسهيل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة. كما دعا إلى تحفيز منظمات الإغاثة الدولية للعمل بكثافة في القطاع، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تدفق المساعدات دون انقطاع.

التأكيد على ضرورة وقف الحرب في السودان

كما تناولت التصريحات الصادرة عن الجانبين المصري والبريطاني الوضع في السودان، حيث أكدا ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي والحلول السياسية لإيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار. وأجمع الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، بما يساهم في دعم جهود التهدئة وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.