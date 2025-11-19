نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على متابعة آليات تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية المخصصة للمشروعات الجارية والمستقبلية.

وجاء الاجتماع لمراجعة مستجدات العمل داخل الصندوق، وبحث سبل دعم المشروعات ذات الأولوية لضمان تحسين الخدمات التعليمية وتحقيق أفضل عائد تنموي.

وأكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، أن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية يُعد أحد الأذرع المحورية فى تنفيذ خطط الوزارة، مشددًا على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أهداف الدولة فى تطوير التعليم.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف التركيز على المشروعات التى تمس احتياجات المدارس والطلاب بصورة مباشرة، مع الالتزام بالمتابعة الدورية ورفع كفاءة الأداء داخل الصندوق بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد المحاسب محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، الموقف التنفيذى لاستثمارات الصندوق فى المنشآت التعليمية.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على دعم الصندوق لسد عجز هيئات التدريس للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، إسهامًا فى استقرار العملية التعليمية.

كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للأبنية التعليمية لدعم البنية التحتية لمدرسة النيل الدولية المصرية بمحافظة السويس.

كما تمت إحاطة أعضاء مجلس الإدارة باعتماد دعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساهمة الصندوق في تكلفة تمويل الاستعانة بالخدمات المعاونة لنظافة المدارس وتوفير الأمن والحراسة.

كما تمت إحاطة المجلس بدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيمة تكاليف إدارة وتشغيل وحدة دعم وقياس جودة التعليم كدعم من الصندوق لديوان عام الوزارة.

كما تمت الموافقة على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوريد عدد (٥٠) ألف ديسك مدرسي بالمدارس القائمة، وكذلك دعم الهيئة لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا لإعادة إنشاء مبنى مخزن الكتب التابع للمديرية.

كما تمت الموافقة أيضا على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوصيل المرافق لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة البحيرة.

ووافق مجلس الإدارة أيضا على اعتماد دعم للهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفير تجهيزات المرحلة الأولى لتشغيل المدرسة المصرية الألمانية للعام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والسيد المحاسب محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، واللواء محمود هندى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير إدارة الحكومة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد ممثل وزارة المالية، وأمانة المجلس المتمثلة في المحاسب محمد حسين أحمد، والمحاسب محمود يونس إبراهيم بصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.