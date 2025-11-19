نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكاديمية الأزهر تنظم زيارة ميدانية إلى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت "أكاديمية الأزهر العالمية"، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية (مرصد حلوان)، وذلك ضمن فعاليات دورة «علم الفلك الشرعي» التي تعقدها الأكاديمية، لعدد من الباحثين وموظفي الشؤون الإسلامية من دولة ماليزيا، وتستمر فعالياتها مدة أسبوعين حتى يوم الخميس (٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥م).



تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الأزهر الشريف؛ لتعزيز التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية الحديثة، وتبادل الخبرات بين المتخصصين من مختلف الدول؛ بما يُسهم في إعداد باحثين متخصصين قادرين على التعامل مع القضايا المرتبطة بالأهلة والمواقيت وضبط القبلة وفق أحدث الأساليب العلمية.

وخلال الزيارة اطّلع المتدربون على أهم الأنشطة البحثية والفلكية التي يقوم بها المرصد، وتعرّفوا على دور الرصد الفلكي في ضبط الحسابات المتعلقة برؤية الأهلة، وتحديد المواقيت، وتوجيه القبلة، بما يربط بين الجانب التطبيقي في علم الفلك والمتطلبات الشرعية ذات الصلة.



وفي تصريح له، أكد فضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية أن الزيارات الميدانية تمثل عنصرًا جوهريًا في البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، لأنها تحقق التكامل بين الجانب النظري والممارسة التطبيقية. وأضاف أن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الداعية إلى تنويع البرامج المقدمة داخل الأكاديمية، بحيث تشمل مجالات شرعية وعلمية وتطبيقية، بما يضمن استفادة الأئمة والباحثين في مصر وخارجها، وإعداد كوادر قادرة على توظيف هذه العلوم لخدمة قضايا الأمة.

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها أكاديمية الأزهر العالمية؛ لتأهيل الباحثين والدعاة من مختلف دول العالم، تأكيدًا لدور الأزهر الشريف العالمي في نشر العلوم والمعارف وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.