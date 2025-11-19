تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ أعمال كوبري مشاة محطة مونوريل جامعة النيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:33 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبرى مشاة محطة مونوريل جامعة النيل بالجيزة .. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لطريق إمتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل بالإتجاه القادم من طريق الواحات إتجاه محور 26 يوليو ، وذلك يوم الجمعة الموافق 21/11/2025 م ، إعتباراً من (الساعة 1:00صباحاً حتى الساعة 9:00 صباحاً) .. وتحويل حركة سير المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو على النحو التالى:

القادم من طريق الواحات إتجاه محور 26 يوليو .. يقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الآخر "القادم من محور 26 يوليو إتجاه الواحات" عن طريق فتحة دوران مستحدثة قبل منطقة الأعمال والسير بمسار التحويلة لمسافة (300م) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى بطريق إمتداد محور 26 يوليو عن طريق فتحة دوران بالجزيرة الوسطى وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .