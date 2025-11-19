حفل جوائز الكاف.. منتخب المغرب للشباب أفضل فريق أفريقى 2025 وبطل العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 09:33 مساءً - نال منتخب المغرب للشباب تحت 20 عامًا الفائز بكأس العالم بجائزة أفضل فريق في أفريقيا 2025 في الحفل الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمدينة الرباط المغربية، وسط حضور بارز من نجوم ونجمات اللعبة في القارة السمراء.

حفل جوائز الكاف 2025

حضر حفل اليوم الأباتشي محمود عبد الرازق شيكابالا، ضمن مجموعة من نجوم القارة السمراء أصحاب المقام الرفيع في اللعبة ممن أثروا الملاعب بتاريخ حافل ساهم في تقدم الكرة في أفريقيا.

وفقًا للموقع الرسمي للأتحاد الأفريقيي لكرة القدم "كاف"، ستشرف الفنانة البنينية، أنجيليك كيدجو، والكوميدي المغربي، وُلاس، على تقديم حفل "جوائز الكاف" هذا العام، كما سيستمتع الجمهور بالعروض الموسيقية من الفنانة المغربية، دعاء لحياوي، والفنان الكونغولي، أوييلو لونجومبا، والموسيقي الغاني، فوز أو دي جي.

الجوائز التي ستقدم خلال الحفل؟

أفضل لاعب إفريقي، أفضل لاعبة إفريقية، أفضل حارس مرمى إفريقي، أفضل حارسة مرمى إفريقية، أفضل لاعب أندية إفريقي، أفضل مدرب رجال، أفضل لاعب إفريقي شاب، أفضل لاعبة إفريقية شابة، أفضل نادي رجال، أفضل منتخب رجال، أفضل منتخب نسائي، هدف العام.

ونظرًا لاستمرار بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات في مصر، سيتم الإعلان عن الفائزات بجوائز أفضل مدربة، أفضل لاعبة أندية، وأفضل نادي للسيدات في وقت لاحق.

قوائم المرشحين لحصد جوائز الكاف 2025؟

وتتعرف إفريقيا على هوية الملك الجديد القارة، حيث يتنافس محمد صلاح هداف منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي على الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025، مع أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونادي جالاتا سراي التركي.

وينافس بيراميدز على جائزة أفضل ناد في أفريقيا، مع ناديا نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، وصن داونز الجنوب أفريقي "وصيف" دوري الأبطال، بينما ينافس ثنائي بيراميدز، محمد الشيبي وفيستون ماييلي على حصد جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا مع أسامة المليوي لاعب نهضة بركان.

وعلى جائزة أفضل حارس مرمى (رجال): يتنافس النجمان المغربيان ياسين بونو (الهلال السعودي) ومنير المحمدي (نهضة بركان) مع الجنوب أفريقي رونواين ويليامز (صن داونز)، بينما تم استبعاد أحمد الشناوي حارس بيراميدز من القائمة النهائية على الرغم من تتويجه مع الفريق السماوي بـ 3 ألقاب.

وفي جائزة أفضل لاعبة (سيدات): تتواجد النجمتان المغربيتان غزلان الشباك (الهلال) وسناء مسعودي (الجيش الملكي)، إلى جانب النيجيرية راشدات أجيباد (باريس سان جيرمان)، بينما تتنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى، كل تشياماكا نادوزي (نيجيريا)، أنديلي دلاميني (جنوب أفريقيا)، خديجة الرميشي (المغرب).

وعلى جائزة أفضل مدرب (رجال): يتنافس مدرب المنتخب الأول، وليد الركراكي، مع مدرب منتخب الشباب (تحت 20 عاماً)، محمد وهبي، بالإضافة إلى روبيستا (الرأس الأخضر)، بينما تم استبعاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بالإضافة إلى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز الذي قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ.

وعلى جائزة أفضل لاعبة شابة (سيدات): ترشحت المغربية ضحى المدني (الجيش الملكي)، بجانب السنغالية أدجي ندياي والنيجيرية شاكيرات موشود، وعلى جائزة أفضل لاعب شاب (رجال): ترشح المغربيان عبد الله وزان (أياكس) وعثمان ماعمة (واتفورد)، وتايلون سميث (جنوب أفريقيا - كوينز بارك رينجرز).

وفي جائزة أفضل منتخب وطني (رجال): ترشح المنتخب المغربي الأول ومنتخب المغرب تحت 20 عاماً، إلى جانب منتخب الرأس الأخضر وعلى جائزة أفضل منتخب وطني (سيدات): ترشح المنتخب المغربي بجانب غانا ونيجيريا.

كما شهدت قائمة المرشحين لجائزة "هدف العام" حضوراً قوياً لثلاثة أهداف مغربية: هدف غزلان الشباك (ضد نيجيريا)، وهدف أسامة المليوي (ضد مدغشقر)، وهدفي عبد الله وزان (تحت 17 عاماً ضد تنزانيا).