عاجل- مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لعرض تفاصيل المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لعرض تفاصيل المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا مهمًا اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 في القاعة الكبرى بمقر الهيئة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، للإعلان عن بيان شامل حول ما جرى من أعمال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وإطلاع الرأي العام على جميع التفاصيل المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

تفاصيل المؤتمر

يأتي المؤتمر في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تعزيز الشفافية وتوضيح ما تم إنجازه خلال المرحلة الثانية، حيث سيتم استعراض مراحل الإعداد، ونسب المشاركة، واللجان التي تمت متابعتها، بالإضافة إلى عرض أية تحديات واجهت العملية الانتخابية والإجراءات التي اتُخذت لضمان نزاهتها.

أهمية المؤتمر

يُعد هذا المؤتمر محطة رئيسية في مسار الانتخابات البرلمانية، إذ يتيح لوسائل الإعلام والمهتمين بالشأن السياسي الحصول على معلومات موثوقة حول سير العملية الانتخابية، كما يعزز ثقة المواطنين في الإجراءات المُتبعة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.

دعوة الصحفيين والإعلاميين

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الصحفيين والإعلاميين لحضور فعاليات المؤتمر، مؤكدة تقديرها للتعاون المستمر من وسائل الإعلام ودورها في نقل الحقائق للرأي العام.