نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن اليوم تفاصيل المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي بالقاعة الكبرى بمقر الهيئة اليوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لعرض مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وإطلاع الرأي العام على كل التفاصيل المتعلقة بها.

وأهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام والصحفيين حضور المؤتمر، مع تقديرها حسن تعاونهم ومتابعتهم المستمرة للعملية الانتخابية.

إلغاء نتائج الاتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الثلاثاء الماضي، إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر بالمرحلة الأولى.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، إن "عيوبا جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر".

وأضاف: "قررت الهيئة إبطال الانتخابات في 19 دائرة على المقاعد الفردية بـ7 محافظات وإلغاء نتيجتها، وإعادة الاقتراع في تلك الدوائر في موعد لاحق".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا الهيئة، الإثنين، إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من الانتخابات بالكامل، أو إلغائها جزئيا في بعض الدوائر، إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين "الحقيقية".

وأجريت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب (الغرفة التشريعية بالبرلمان) يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وتضمنت المنافسة بنظامي القائمة الحزبية المغلقة والمقاعد الفردية التي تشمل ممثلي الأحزاب والمستقلين.

وشكا مرشحون فرديون خاضوا المنافسة من مخالفات في حصر وفرز الأصوات في بعض الدوائر، مما أثر على نتائج الانتخابات التي تنظمها الهيئة الوطنية تحت إشراف قضائي.