نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوطنية للانتخابات" تعقد مؤتمرًا عاجلًا لعرض تفاصيل العملية الانتخابية للمرحلة الثانية

أحمد جودة - القاهرة - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا مهمًا مساء اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الهيئة، لعرض مجريات العملية الانتخابية الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وتقديم توضيحات شاملة للرأي العام حول آخر الاستعدادات والإجراءات التنظيمية.

وأكدت الهيئة أن المؤتمر سيُعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسيُقدَّم خلاله عرض مفصل حول سير العملية الانتخابية، والاستعدادات اللوجستية، وضوابط المتابعة، والإجراءات المطبَّقة لضمان الشفافية والنزاهة في مختلف اللجان.

كما دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام والصحفيين للحضور والمشاركة في تغطية المؤتمر، مُعربةً عن تقديرها للتعاون المستمر والدور المهم الذي يقوم به الإعلام في متابعة العملية الانتخابية ونقل المعلومات بدقة للرأي العام.