نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا عاجلًا لعرض تفاصيل العملية الانتخابية للمرحلة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً داخل القاعة الكبرى بمقر الهيئة، وذلك لاستعراض تفاصيل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وعرض مستجدات العملية الانتخابية أمام الرأي العام ووسائل الإعلام.

ودعت الهيئة جميع الصحفيين ووسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر، مؤكدة تقديرها لدورهم في تغطية سير العملية الانتخابية ومتابعة مراحلها المختلفة.

إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة بالمرحلة الأولى، بعد رصد "عيوب جوهرية" أثّرت على سلامة إجراءات الاقتراع والفرز.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، إن هذه المخالفات دفعت الهيئة إلى إبطال الانتخابات في الدوائر المتضررة الواقعة داخل 7 محافظات، على أن يُعاد الاقتراع فيها في موعد يُعلن لاحقًا.

دعوة رسمية من الرئيس لتطبيق الشفافية الكاملة

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد، الاثنين الماضي، على ضرورة عدم التردد في إلغاء التصويت على مقاعد الفردي في الجولة الأولى بالكامل أو في بعض الدوائر، في حال تعذّر التأكد من الإرادة الحقيقية للناخبين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالنزاهة والشفافية في إدارة الانتخابات.

تفاصيل الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

أُجريت الجولة الأولى للانتخابات يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وشملت نظام القائمة الحزبية المغلقة إلى جانب المقاعد الفردية التي تنافس عليها مرشحو الأحزاب والمستقلون.

وقدّم عدد من المرشحين الفرديين شكاوى تتعلق بمخالفات في عمليات الحصر والفرز داخل بعض الدوائر، وهو ما أدى إلى إلغاء النتائج في عدد منها بعد مراجعة الهيئة الوطنية للانتخابات.