نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق تعاون استراتيجي بين كلية “الحاسبات والذكاء الاصطناعي” بجامعة حلوان وشركة «روساتوم» لدعم مشروع الضبعة النووي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إطلاق تعاون استراتيجي بين كلية “الحاسبات والذكاء الاصطناعي” بجامعة حلوان وشركة «روساتوم» لدعم مشروع الضبعة النووي

أعلن الأستاذ الدكتور/ أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، عن إطلاق تعاون استراتيجي بين الكلية وشركة روساتوم الروسية، بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم وتشغيل مفاعل الضبعة النووي، وذلك استنادًا إلى رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الطاقة المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.

وجاء هذا التعاون خلال احتفالية موسعة نظمتها جامعة حلوان بحضور:

• الأستاذ الدكتور/ السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان

• الأستاذ الدكتور/ عماد أبو الدهب – نائب رئيس الجامعة

• ممثلي شركة روساتوم الروسية

• قيادات الجامعة وعمداء الكليات

• أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري

• طلاب الجامعة

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة إمام أن الكلية تعمل وفق رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن تطوير البرامج الدراسية وتغيير مسمى الكلية جاء تأكيدًا لدورها الريادي في مواكبة متطلبات جامعات الجيل الرابع.

وأوضح سيادته أن الذكاء الاصطناعي سيقوم بدور محوري في دعم قطاع الطاقة النووية عبر:

• الصيانة التنبؤية للمكونات الحساسة في المفاعل من خلال تحليل البيانات في الزمن الحقيقي

• تحقيق التشغيل الأمثل لقلب المفاعل باستخدام خوارزميات التعلم الآلي

• الاعتماد على الروبوتات الذكية في الفحص والصيانة بالبيئات عالية الخطورة

• تطوير تقنيات إدارة آمنة ومستدامة للنفايات النووية

كما أعلن عميد الكلية عن مبادرة وطنية رائدة تتمثل في:

إطلاق سلسلة من البرامج والدورات التخصصية في الذكاء الاصطناعي لخريجي الجامعات المصرية، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بدءًا من عام 2026، لإعداد كوادر وطنية قادرة على تعزيز مسيرة المشروعات القومية.

واختتم الأستاذ الدكتور أسامة إمام تصريحاته مؤكدًا أن جامعة حلوان ستظل أحد أهم بيوت الخبرة الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاعات الحيوية، بما يعزز مسارات التنمية الشاملة للدولة المصرية.