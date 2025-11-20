نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة وموعد انخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من يوم الجمعة 21 نوفمبر حتى الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، موضحة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع، يعقبه انخفاض ملحوظ مع بداية الأسبوع المقبل.

تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة

تشير توقعات الهيئة إلى أن الطقس خلال أيام الجمعة والسبت والأحد سيكون:

على السواحل الشمالية: العظمى بين 28 و29 درجة مئوية.

على القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 31 و33 درجة مئوية.

على جنوب البلاد: العظمى بين 32 و34 درجة مئوية.

وتسود أجواء خريفية مائلة للبرودة صباحًا، بينما يكون الطقس حارًا نهارًا على أغلب المحافظات، ويصبح معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في الساعات المتأخرة.

شبورة مائية وفرص أمطار

أشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

كما تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة يوم الجمعة على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي على مختلف المحافظات اعتبارًا من يوم الإثنين 24 نوفمبر بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، مما يعيد الطقس إلى معدلاته الطبيعية لموسم الخريف.