أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة للتدريب على كشف الوثائق المزورة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 05:13 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.. فقد نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق والتعاون مع الجانب الهولندى دورة تدريبية بمجال آليات فحص وثائق السفر، بمشاركة 148 طالبة بكلية الشرطة للتدريب على آليات فحص وكشف عمليات تزوير وثائق السفر والتعرف على العلامات الأمنية الخاصة بتلك الوثائق والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزيفة أو التى تم التلاعب بها من خلال التدريب على أحدث وسائل فحص وثائق السفر والإجراءات التى يتبعها الإتحاد الأوروبى فى الموضوعات ذات الصلة فضلاً عن التعرف على الأساليب المستحدثة فى تزوير الوثائق وكيفية كشفها خلال الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2025م

حيث تأتى هذه الدورة فى إطار التعاون بين أكاديمية الشرطة وإدارة التعاون الدولى للشرطة الملكية الهولندية وتستهدف إعداد الطالبات وتأهيلهم وفقاً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى على آليات وفنيات فحص وثائق السفر وكذا كيفية التعرف على الخصائص الأمنية لوثائق وجوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة وفنيات التعرف على منتحلى الشخصية.

وأشاد الجانب الهولندى بقدرات الطالبات على إستيعاب برامج الدورة التدريبية والتى تنعكس مستقبلاً على تعزيز قدراتهن على العمل فى هذا المجال الذى يعتمد على التطور التكنولوجى وضرورة مواكبة المستجدات لمكافحة تلك الجرائم غير التقليدية.

وإختتمت فعاليات الدورة بحضور السفير الهولندى والوفد المرافق له وقام بتكريم الطالبات المتميزات وتوزيع الهدايا التذكارية على القائمين على العملية التدريبية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى وتأهيلهم للعمل الميدانى فى مختلف المجالات الأمنية.