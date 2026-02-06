حسام حسن يتابع تيبو جبريال لاعب ماينز الألماني قبل معسكر مارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 02:20 مساءً - دخل اللاعب المصري الألماني تيبو جبريال لاعب وسط فريق ماينز الألماني حسابات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر من أجل ضمه لصفوف المنتخب خلال معسكر مارس المقبل استعدادا لكأس العالم .

ويبحث حسام حسن عن وجوه جديدة من اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية لتدعيم صفوف المنتخب في كأس العالم ، وتلقي حسام حسن أكثر من اسم لكنه معجب بأداء تيبو جبريال ويتابعه قبل معسكر مارس المقبل .

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، إقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول، خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، ويواجه منتخب مصر نظيره السعودي في المباراة الودية الأولى يوم 26 مارس، قبل أن يلتقي بالمنتخب الإسباني يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في دولة قطر.

تسبب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " ، في تعثر محاولات تقديم موعد انطلاق معسكر منتخب مصر في شهر مارس المقبل لخوض وديتي السعودية وإسبانيا في اطار الاستعداد لكأس العالم 2026، وتقام مباريات الدور ربع النهائي للاندية المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية في الفترة من 20 حتي 22 مارس المقبل، في الوقت الذي ينطلق فيه المعسكر يوم 22 مارس .