وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني العلاقات الثنائية وتطورات أزمة أوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 01:23 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيا من السيد أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، مساء الخميس، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة الأوكرانية.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصال مسار العلاقات بين مصر وأوكرانيا، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائى في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، بما يخدم مصالح الشعبين.

كما أعرب وزير الخارجية الحرص على استضافة مصر لمركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب بما يضمن تعزيز أمن الغذاء وسلاسل الإمداد المرتبطة به، مستعرضاً ما تمتلكه مصر من مقومات سواء على صعيد الموقع الجغرافي أو البنية اللوجستية.

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران تطورات الأزمة الاوكرانية، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الاقليمى والدولى.