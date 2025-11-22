ضبط 4 سائقين توكتوك اعترضوا على تطبيق غرامة مالية لمخالفتهم قرار منع سيرهم بالطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 05:13 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إعتراض بعض قائدى مركبات التوك توك على الغرامات المالية التى تُطبق عليهم حال مخالفتهم قرار منع سيرهم بالطرق والمحاور الرئيسية.

بالفحص أمكن تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو (4 من سائقى مركبات "التوك توك" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) وبسؤالهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتضررهم من موظفى السرفيس لفرضهم غرامات مالية عليهم لمخالفتهم قرار منع سير مركبات "التوك توك" بالشوارع والمحاور الرئيسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.