ألحق اشتري دلوقتي.. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين 

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن أسعار الحديد شهدت خلال الأسبوع الحالي انخفاضات كبيرة، بسبب حالة الركود التي يمر بها سوق مواد البناء بشكل عام وتراجع الإقبال على شراء الحديد بشكل خاص، الأمر الذي دفع بعض الشركات وعلى رأسهم حديد عز لتخفيض سعر الطن في الأسواق.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في تصريحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج “بلدنا اليوم” أن هناك بعض مصانع الحديد لا تعمل بـ 30 و40% من طاقتها الفترة الأخيرة، لذلك تم تخفيض الأسعار مؤخرًا من أجل تشجيع المستهلك والمطورين العقاريين على الشراء.

ولفت الزيني إلى أن أسعار الخامات شهدت حالة من الانخفاض على المستوى العالمي الفترة الماضية، كما أن خام الحديد مستورد، وأن سعر طن الحديد الخردة انخفض 1500 جنيه في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار حتى نهاية العام حالة من الاستقرار.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الحديد والتي وصلت إلى 4 آلاف جنيه في الطن الواحد مؤخرًا، سيشعر بها المواطنون، وأن السعر الحالي أفضل بكثير من السعر خلال العام المقبل، مضيفًا أن “اللي عايز يبني شقة بالوقت الحالي فهي فرصة، لأن الأسعار في العام الجديد قد تتغير، ولذلك ننصح الآن بشراء مواد البناء من الحديد والأسمنت”.

وأوضح الزيني في تصريحاته، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الشقق والوحدات السكنية في العام المقبل، وذلك بعد انخفاض سعر الدولار، وانخفاض سعر الحديد والأسمنت الفترة الحالية.