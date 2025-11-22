الأرصاد تحدد أماكن سقوط الأمطار غدًا.. تفاصيل طقس الأحد والظواهر الجوية

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الساعات المقبلة لغدًا الأحد الـ 23 من شهر نوفمبر الجاري، حيث يتوقع الخبراء أن تتواصل درجات الحرارة في الارتفاع متأثرة بمرتفع جوي وسط تحذيرات من عدد من الظواهر مثل الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب في بعض الأوقات مع فرص لسقوط أمطار على مناطق أخرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في منشورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس غدًا الأحد حارًّا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين خاصة سائقي السيارات من استمرار ظاهرة الشبورة المائية صباحًا خلال الفترة من 4 فجرًا حتى 9 صباحًا التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية في بعض الأحيان على مناطق من حلايب – شلاتين – ومرسى علم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد السلوم – مطروح وجنوبًا على مناطق من أبو سمبل – أسوان على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتتوقع الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.