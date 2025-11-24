نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الرعاية الصحية تؤمّن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عبر مبادرة "انتخب واطمّن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هيئة الرعاية الصحية تؤمّن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عبر مبادرة "انتخب واطمّن"

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار تنفيذ مبادرتها "انتخب واطمّن" لتأمين الخدمات الطبية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025. تأتي المبادرة في إطار دعم الهيئة للاستحقاقات الدستورية وضمان توفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين خلال عملية التصويت.

تأمين طبي شامل أمام اللجان الانتخابية

أكدت الهيئة أنها تؤمن المرحلة الثانية من الانتخابات من خلال 141 فرقة طبية منتشرة أمام اللجان في محافظات إقليم القناة، وتشمل بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، خلال يومي 24 و25 نوفمبر. تعمل هذه الفرق على توفير أعلى درجات الجاهزية والاستجابة السريعة للناخبين والعاملين باللجان.

غرف طوارئ مركزية وفرعية على مدار الساعة

أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة فعّلت غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة لمتابعة الموقف الطبي لحظة بلحظة، إلى جانب 21 غرفة طوارئ فرعية بمحافظات الاستحقاق الانتخابي. تعمل هذه الغرف ضمن منظومة اتصال موحدة لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ طبي.

خدمات طبية متكاملة للناخبين داخل وخارج اللجان

تقدم الفرق الطبية خدمات الفرز الطبي، وقياس الضغط والسكر، والإسعافات الأولية، والتوعية الصحية للناخبين. ويتم منح أولوية لكبار السن والحالات الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة. وتتم عمليات التدخل السريع وفق بروتوكولات دقيقة، مع تحويل الحالات لمستشفيات الهيئة عند الحاجة.

تنسيق كامل مع هيئة الإسعاف المصرية

شدد رئيس الهيئة على وجود تنسيق مستمر مع هيئة الإسعاف من خلال نظام إحالة فعّال يعمل على مدار الساعة، لضمان نقل الحالات الطارئة بسرعة للمستشفيات المجهزة. كما تم رفع جاهزية أقسام الطوارئ وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية وفصائل الدم لضمان تأمين العملية الانتخابية بكفاءة وأمان.