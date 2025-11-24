نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية: العملية الانتخابية تسير بانتظام كامل واستنفار أمني لحماية الناخبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن أجهزة الوزارة في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير انتخابات مجلس النواب 2025، بما يعكس صورة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في مناخ آمن.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على ضمان إتاحة الفرصة لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، عبر تأمين محيط اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج بما يضمن عدم حدوث أي تعطيل.

استقرار أمني وانتظام العملية الانتخابية

وأشار وزير الداخلية إلى أن مختلف المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني الكامل، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير أعلى درجات الأمان داخل وخارج اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وزير الداخلية يدلي بصوته ويشيد بالمشاركة الشعبية

وأدلى اللواء محمود توفيق بصوته صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 داخل لجنته الانتخابية، مشددًا على أهمية مشاركة المواطنين في عملية التصويت باعتبارها خطوة أساسية في رسم مستقبل الوطن وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في 13 محافظة تشمل 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة.

ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى التنافس بنظام القوائم في قطاعات:

القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

شرق الدلتا

وتستقبل اللجان الناخبين من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، مع تخصيص ساعة الراحة من 3 إلى 4 عصرًا.

محافظات المرحلة الثانية وعدد المرشحين

تضم المرحلة الثانية المحافظات التالية:

القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا

السويس: دائرة – 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

نظام القائمة ومقاعده

يُخصص لنظام القائمة في انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا، وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقائمتين فقط في الدوائر المخصصة لهذا النظام، إحداهما تضم 40 مرشحًا، والأخرى 102 مرشح.