نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية توضح حقيقة فيديو مرشحة تزعم وجود مخالفات انتخابية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب وجود مخالفات في إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة القاهرة.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الواقعة ترتبط بحدوث خلافات بين أنصار المرشحة المذكورة وأنصار مرشح آخر أمام إحدى الدوائر الانتخابية، وتم احتواء الموقف فورًا دون أي تأثير على سير العملية الانتخابية.

الإجراءات الأمنية: احتواء الموقف دون تأثير على التصويت

وأوضحت الداخلية أنه تم اصطحاب الطرفين إلى قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن الواقعة لم تُسفر عن تعطيل التصويت أو المساس بانسيابية العمل داخل اللجان.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وبالتزامن مع الواقعة، بدأ المصريون بالداخل التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة بواقع 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة.

ويخوض السباق الانتخابي بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إلى جانب التنافس بنظام القائمة في قطاعي:

القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

شرق الدلتا

وتستقبل اللجان الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مع ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

المحافظات المشاركة في المرحلة الثانية وعدد المرشحين

تشمل المرحلة الثانية المحافظات التالية:

القاهرة: 19 دائرة – 205 مرشحين

القليوبية: 6 دوائر – 71 مرشحًا

الدقهلية: 10 دوائر – 288 مرشحًا

الغربية: 7 دوائر – 140 مرشحًا

المنوفية: 6 دوائر – 125 مرشحًا

كفر الشيخ: 4 دوائر – 88 مرشحًا

الشرقية: 9 دوائر – 253 مرشحًا

دمياط: دائرتان – 39 مرشحًا

بورسعيد: دائرتان – 20 مرشحًا

الإسماعيلية: 3 دوائر – 36 مرشحًا

السويس: دائرة – 18 مرشحًا

جنوب سيناء: دائرتان – 15 مرشحًا

شمال سيناء: دائرتان – 12 مرشحًا

نظام القائمة والمقاعد المخصصة

يُخصص لنظام القائمة 142 مقعدًا، وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بقائمتين في الدوائر المخصصة:

قائمة تضم 40 مرشحًا

قائمة تضم 102 مرشح