نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرور مصر يعلن أرقام الطوارئ للتعامل مع أعطال وحوادث الأمطار خلال الساعات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزّزت الإدارة العامة للمرور من استعداداتها الميدانية تحسبًا لموجة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وذلك من خلال تكثيف انتشار سيارات الإغاثة على مختلف الطرق السريعة والصحراوية، وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وتعمل هذه السيارات على تقديم الدعم اللازم لقائدي المركبات في حال تعرضهم لأعطال مفاجئة أو حوادث أثناء القيادة.

أرقام الإغاثة المرورية على الطرق السريعة

حددت الإدارة العامة للمرور الرقم 01221110000 لتلقي البلاغات الخاصة بسيارات الإغاثة المرورية على مدار الساعة، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع مستوى الأمان على الطرق بالتعاون مع أجهزة الحماية المدنية وشرطة المرافق والجهات المعنية بقطاع أمن القاهرة.

كما يشارك في الاستعدادات عدد من أجهزة محافظة القاهرة، حيث تم الدفع بسيارات شفط للمناطق المتوقع تجمع المياه بها، فضلًا عن تخصيص خطوط إضافية لخدمة المواطنين هي:

136 – 01155554444

أرقام الطوارئ بمرور الجيزة والمحافظات

وفي الجيزة، خصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة رقمًا مباشرًا للإبلاغ عن أي معوقات مرورية على الطرق، وهو:

01205344444

كما أعلنت غرف عمليات محافظة الجيزة عن تخصيص الخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين، إلى جانب:

رقم هيئة النظافة: 16809

رقم الصرف الصحي: 125

رقم الحماية المدنية: 180

ويتم التنسيق المستمر بين جميع تلك الجهات لضمان التحرك السريع للتعامل مع تداعيات الأمطار وتوفير سيولة مرورية بالمناطق الحيوية.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خرائط الأمطار المتوقعة على مدار اليوم، والتي تُظهر تعرض عدة مناطق من الجمهورية لأمطار متفاوتة الشدة. وتشمل أبرز التوقعات:

أمطار متوسطة إلى رعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق من البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتواصل الأجهزة التنفيذية رفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات لمواجهة أي آثار ناتجة عن الأمطار، مع التأكيد على ضرورة التزام قائدي المركبات بالسرعات الآمنة واتباع تعليمات المرور لضمان سلامتهم.