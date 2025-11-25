الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد كريم بانثينول من أبرز المستحضرات التي أثبتت فعاليتها في تعزيز صحة البشرة فهو لا يقتصر على الترطيب بل يمثل علاجا متكاملا لمختلف مشكلات الجلد ويعود ذلك إلى احتوائه على مادة البانتوثينول التي تساهم في تجديد خلايا البشرة وتحسين مرونتها بشكل طبيعي يتميز الكريم بقدرته على التغلغل في أعماق الجلد ليمنحه ترطيبا مستمرا يدوم لساعات طويلة مما يعيد للبشرة نعومتها ويزيد إشراقها ويحد من آثار التعب والتقدم في العمر لذلك أصبح عنصرا أساسيا في روتين العناية اليومية لمن يرغب في الحصول على مظهر صحي ومشرق دون الحاجة إلى إجراءات تجميلية مكلفة.

«ممنوع دخول العزاب» !!.. معجزة كريم “بانثينول” هتحقق حلمك مهما كان عمرك فوق الـ70 من اليوم لن تستغني عنها

فوائد كريم بانثينول لصحة ونضارة البشرة

يمتاز كريم بانثينول بخصائص علاجية وترميمية تجعله خيارا مفضلا للعناية بالبشرة فهو يهدئ التهيج الناتج عن التعرض لأشعة الشمس والعوامل البيئية القاسية كما يعمل على علاج الجفاف والتشققات في مختلف الفصول ويعزز الحاجز الطبيعي للبشرة ما يمنع فقدان الرطوبة ويمنح ملمسا ناعما ومظهرا متجددا ويساهم أيضا في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وآثار الشيخوخة المبكرة ليبدو الوجه أكثر حيوية ونقاء كما أنه آمن للاستخدام اليومي لجميع الأعمار لأنه خال من المواد الضارة التي قد تسبب الحساسية أو التهيج.

الطريقة المثلى لاستخدام كريم بانثينول لتحقيق أفضل النتائج

للحصول على أفضل النتائج يجب تطبيق الكريم بعد تنظيف البشرة جيدا لإزالة الشوائب وبقايا المستحضرات ثم تجفيفها بلطف باستخدام منشفة قطنية ناعمة بعد ذلك توضع كمية مناسبة من الكريم على أطراف الأصابع وتوزع بحركات دائرية خفيفة حتى يمتص بالكامل ويفضل استخدامه مرتين يوميا صباحا ومساء أو بعد التعرض للشمس لتهدئة الاحمرار كما يمكن تطبيقه على المناطق الجافة مثل الكوعين والركبتين ومع الالتزام بهذه الطريقة يلاحظ المستخدم تحسنا واضحا في نعومة البشرة ونضارتها حيث تستعيد حيويتها وإشراقها الطبيعي يوما بعد يوم.