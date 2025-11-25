نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- طوابير الناخبين تمتد بالساحل.. مشاركة كثيفة فى ثانى أيام التصويت بانتخابات النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان الاقتراع في دائرة الساحل بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، توافدًا كبيرًا من المواطنين في ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط طوابير امتدت أمام لجان مدرستى الإمام محمد عبده والزهراء الرسمية، مع إقبال لافت على صناديق التصويت منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

إقبال مكثف منذ الصباح

حرص الناخبون على التواجد أمام اللجان مبكرًا للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وسط تسهيلات تنظيمية داخل وخارج اللجان لضمان انسيابية عملية التصويت.

وتواصل اللجان استقبال الناخبين حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

73 دائرة انتخابية في المرحلة الثانية

تجرى المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة تشمل القاهرة، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، بإجمالي 5287 لجنة انتخابية و1316 مرشحًا على النظام الفردي.

تفاصيل المحافظات المشاركة

جاءت القاهرة على رأس المحافظات المشاركة بـ19 دائرة انتخابية تضم 205 مترشحين، بينما شاركت الدقهلية بـ10 دوائر تضم 288 مترشحًا، والشرقية بـ9 دوائر تضم 253 مترشحًا، إلى جانب بقية المحافظات التي تشهد منافسة قوية بين المرشحين.

نظام القوائم

تُخصص 142 مقعدًا بنظام القائمة، وقد ترشحت قائمة واحدة في دائرتين انتخابيتين تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" بعدد 40 مرشحًا في دائرة، و102 مرشح في الدائرة الثانية.