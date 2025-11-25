ياسر شفيعي لـ دوت الخليج الفني:' " شكوى 713317' يتحدث عن مشاكل اجتماعية مختلفة.. وهذة مشاريعى المقبلة| حوار

القاهرة - محمد ابراهيم - أتمنى أن يحظى العمل بالدعاية حتى يحقق نجاحا في السينما

حظى فيلم " شكوى 713317" للمخرج ياسر شفيعي على إشادات عديدة بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 وحصل في الختام على جائزة أفضل سيناريو في مسابقة آفاق السينما العربية



لذا حاور دوت الخليج الفني المخرج ياسر شفيعي ليتحدث عن نجاح الفيلم وكواليس التحضيرات واختيار النجوم وإلي نص الحوار:-



- في البداية كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور على فيلمك الروائي الأول " شكوى 713317"؟

لم أكن أتوقع ردود أفعال الجمهور التي رأيتها في العرض الأول سواء في المناطق اللايت أو المناطق الشاعرية الموجودة في الأحداث واستمعت أيضا بالعرض الثاني الذي أقيم في سينما الزمالك



- لماذا اخترت مشروعك الأول مشروع مبنيا على قصة حقيقية ؟



هناك مشاريع كثيرة كانت لدي من قبل، ولكن فيلم " شكوى 713317" هو الذي تحرك للجهات الإنتاجية كأول مشروع.

- لماذا اقتبست اسم شكوى 713317 من شكوتك الحقيقية ؟

جزء من الرقم حقيقي وجزء آخر له دلالات آخر وتكرار شكوى الفيلم لها علاقة بالدائرة المفرغة التي يعيش فيها أبطال الفيلم طوال الأحداث، والفيلم بداخله طبقات مختلفة كل طبقة ستدخل له بشكل مختلف حسب رؤيته للفيلم.



- وماذا عن اختيارك للفنانة شيرين لتكون بطلة الفيلم خاصة أنها اختيار مميز ؟

لديها قبول جميل وقريبة من الجمهور وشبه ستات البيوت المصرية لذلك كان ينبغي أن تكون هي البطلة وليست ممثلة أخرى.

- ظهور الفنانة انعام سالوسة كان مفاجأة للجمهور أثناء العرض الأول.. كيف أقنعتها بالمشاركة في العمل ؟

كانت مناسبة للدور وهي شخصية موجودة ضمن أحداث الفيلم والفيلم تصنيف اجتماعي كوميدي وهي لديها هذا الجزء من الكوميديا وهي فنانة عظيمة لم أبذل مجهودا في إقناعها، لأن الاسكريبت هو من أقنعهم بالمشاركة وساهم في التسويق.



- ما هي الصعوبات التي واجهتها في التحضير لهذا الفيلم نظرا لأن أغلب المشاهد تدور في لوكيشن واحد وهو الشقة ؟

لم تكن هناك صعوبة لأن التحضيرات أخذت وقتها كما يجب.

- هناك تفاصيل بين السطور أردت ألا توضحها للمشاهد بشكل مباشر.. لماذا قصدت ذلك ؟

ليس هناك مشهد صورته كصدفة، كل مشهد تم التحضير له ليظهر على الشاشة بأدق التفاصيل



- ما هي الرسائل التي أردت توصيلها للجمهور من خلال الفيلم. ؟



الحكاية واضحة ووصلت لجميع الفئات من الجمهور، أحيانا ما نقول أن هذا الفيلم فيلم مهرجانات، ولكن في هذا الفيلم لم يحدث ذلك فالفيلم بسيط وواضح ووصل لكل من شاهده وأعتقد عند طرحه في السينما الجمهور سيتفاعل معه إذا طرح بدعاية جيدة لأن أحيانا الفيلم الاجتماعي الجمهور يفضل انتظار مشاهدته من خلال المنصات.

- هل هناك مشاهد تم حذفها بعد التصوير أو اضافتها بعد كتابة السيناريو ؟

لم أضيف مشاهد عن السيناريو لكنني حذفت بعض الاشياء التي وجدتها مكررة ليس إلا.



هل النهاية التي رأيناها هي آخر نهاية ام تم تعديلها؟

الحدوتة اجتماعية ولم أضع النهاي الحقيقية كما هي 100% وفكرة عطل الثلاجة كان الشرارة التي بدأت بها مشاكل هذة الأسرة لكن العمل يحتوي على مشاكل اجتماعية أكبر منها شعور الطبقة المتوسطة بعدم الحصول على حقها في ظل تواجدها في منظومة كبرى.

- مشهد تكسير الثلاجة.. كيف كانت الكواليس الخاصة به؟

حضرنا للمشهد جيدا وتم إعادته من زوايا مختلفة لكننا كنا مستعدين بأكثر من تلاجة، لكن هذة النهاية تم تصويرها بشكل حقيقي وهذة الثلاجة كانت ثلاجة حقيقية وتم تكسيرها بشكل حقيقي.



- ما هي مشاريعك المقبلة بعد هذا الفيلم وما هي شروطك لدخول عالم الدراما ؟



هناك مشروعين أعمل عليهما لكنني لا أعرف من فيهم سيتحرك قبل الآخر أما بالنسبة لشروط دخولي الدراما أحب المشروع الجديد بعض النظر عن نوعه أنا أحب الأعمال الدراك كوميدي والاجتماعي لكنني أستطيع أن أعمل على أنواع أخرى مثل الرعب مثلا