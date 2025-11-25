نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر واليونان تعقدان جولة مشاورات سياسية وقانونية موسعة (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت وزارة الخارجية جولة مشاورات سياسية وقانونية بين مصر واليونان، برئاسة مشتركة عن الجانب المصري للسفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

وترأست الوفد اليوناني السيدة إلكسندرا بابادوبلو (Alexandra Papadopoulou)، نائبة وزير خارجية اليونان، وذلك بمقر الوزارة.

ويأتي انعقاد هذه الجولة في إطار متابعة مخرجات الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان (HLCC)، خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى أثينا في مايو 2025، والتي مثّلت علامة بارزة في مسار العلاقات الثنائية، وشدّدت على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين للبناء على نتائج القمة وتطبيق تفاهماتها على الأرض بما يخدم مصالح البلدين.

وتطرقت المشاورات إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي، ومنها التعاون في ملف العمالة، وسبل تعظيم الجهود المشتركة لسد الفجوة العمالية في اليونان.

كما ناقش الجانبان عددًا من المسائل القانونية، والتوافق على الإجراءات والتدابير اللازمة لتحريك بعض الأطر التعاقدية العالقة، إضافة إلى متابعة تطورات مذكرات التفاهم التي تمخضت عن القمتين الرئاسيتين في يناير ومايو 2025 في مجالات الصحة والاستثمار والشحن البحري والاتصالات.

وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية، رحب الجانبان بوفد رجال الأعمال اليوناني الذي يعتزم زيارة القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، والذي يضم نحو 25 شركة يونانية تعمل في قطاعات متعددة، منها الإنشاءات والأدوية والأغذية.

كما أعرب الجانب اليوناني عن تطلعه لتنظيم زيارة مماثلة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى اليونان في أقرب فرصة.

وتناول الجانبان مستجدات التعاون في مجال الطاقة، وسبل تعظيم الاستفادة المشتركة مع شركائهم من دول شرق المتوسط، عبر مختلف الأطر الرسمية في المنطقة، وعلى رأسها منتدى غاز شرق المتوسط.

وشمل النقاش التقدم المحرز في مشروع الربط الكهربائي "GREGY"، والتأكيد على ضرورة استكمال الدراسات الفنية اللازمة تمهيدًا للبدء في المراحل التنفيذية للمشروع، باعتباره نموذجًا للتعاون يمكن تعميمه على دول أخرى.

كما شهدت جلسة المشاورات تبادلًا للرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التطورات الراهنة في الشرق الأوسط.

واستعرض الجانب المصري الجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بالوضع في غزة ومخرجات اتفاق شرم الشيخ للسلام، إضافة إلى جهود إعمار القطاع.

كما قدّم رؤيته بشأن تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والصحراء.

ومن جانبها، استعرضت نائبة وزير الخارجية اليونانية تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في أوروبا، لا سيما في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية وآفاق حلها.