الهلال يلتقي الشرطة العراقي اليوم.. متابعة مباراة الهلال × الشرطة مباشر دون تشفير | دوري أبطال آسيا

أحمد جودة - القاهرة - يشهد عشاق كرة القدم الآسيوية اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 مباراة مهمة تجمع بين الهلال السعودي والشرطة العراقي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات الغرب في دوري أبطال آسيا موسم 2025-2026.

وتقام المباراة على استاد الهلال، وتبدأ في الأوقات التالية:

الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان

الساعة 9:15 مساءً بتوقيت السعودية والعراق والأردن وسوريا وقطر والبحرين واليمن والكويت

الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين

تنقل شبكة بي إن سبورت القطرية المباراة حصريًا في الشرق الأوسط عبر قناة beIN Sports HD 2، بصوت المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي، كما يمكن للجماهير متابعة اللقاء أيضًا عبر قناة الكأس 5 بصوت المعلق خليل البلوشي.

تشكيلة الهلال المتوقعة



حارس المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: يوسف أكتشيشيك، خاليدو كوليبالي، علي البليهي

خط الوسط: ثيو هيرنانديز، محمد كنو، روبن نيفيز، جواو كانسيلو

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، كايو سيزار

تعتبر هذه المباراة مهمة للهلال لتعزيز موقفه في جدول البطولة ومحاولة الاقتراب من التأهل لدور الـ16، بينما يسعى الشرطة العراقي لتحقيق مفاجأة خارج أرضه.

أهمية المباراة على ترتيب المجموعة

تمثل المباراة أهمية كبيرة لكل من الفريقين:

الهلال السعودي: لتعزيز الصدارة والتأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي

الشرطة العراقي: للحصول على أول نقاطه في البطولة وتحسين موقعه في جدول المجموعة

وتتوقع الجماهير مباراة مثيرة مليئة بالندية والإثارة، حيث يسعى كل فريق لإثبات قوته في البطولة القارية.

متابعة البث المباشر وتحليل المباراة

سيقوم موقعنا بتقديم بث مباشر وتحليل فني لحظي، مع متابعة جميع الأحداث والفرص والتبديلات خلال الشوطين، إلى جانب استعراض الإحصائيات الهامة لكل فريق.

ويضمن ذلك تجربة مشاهدة كاملة لعشاق دوري أبطال آسيا، مع معرفة كل تفاصيل المباراة قبل وأثناء وبعد انطلاقها.