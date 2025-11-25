أحمد جودة - القاهرة - إشادة دولية بالتزام لجان المرحلة الثانية بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

شهد اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 أجواء منضبطة داخل لجان محافظة الغربية، وسط متابعة دقيقة من الجهات التنفيذية وغرفة عمليات المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما ساهم في تسهيل عملية التصويت منذ فتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا.

انتظام العمل داخل لجان الغربية

تضم محافظة الغربية 642 لجنة انتخابية و613 مقرًا انتخابيًا وسبع دوائر، وتشهد كثافة سكانية تتجاوز 5 ملايين و600 ألف نسمة، بينهم 3 ملايين و600 ألف ناخب لهم حق التصويت. وقد لاقى اليوم الأول إشادة واسعة من الحضور نظرًا لانتظام العمل داخل اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية للناخبين.

إشادة دولية بالتنظيم والالتزام

حرصت العديد من المنظمات الدولية والمتابعين على تفقد اللجان الانتخابية بالمحافظة، وأشادوا بالتزام اللجان بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة ما يتعلق بتوفير اللوحات الإرشادية الواضحة وسيارات الإسعاف والكراسي المتحركة لذوي الهمم، إضافة إلى الممرات المنظمة التي سهّلت حركة الناخبين داخل المقار.

متابعة المخالفات والتعامل الفوري معها

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها رصدت بعض المخالفات خلال اليوم الأول بمدينة المحلة الكبرى، وتم إصدار تحذيرات فورية للمتسببين بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية. كما تواصل غرفة عمليات المحافظة تقديم خدماتها طوال اليوم الثاني لضمان سير الانتخابات بشفافية وانضباط.