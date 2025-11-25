نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستارمر: أوروبا وأوكرانيا وافقتا على خطة السلام الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء البريطاني ستارمر اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وافقتا على خطة السلام الأمريكية.

وقال ستارمر أمام مجلس العموم البريطاني: "حلفاء كييف قرروا العمل بالخطة الحالية بدلا من بحث صياغة خطة أخرى".

وأضاف ستارمر: "في ما يتعلق بنص الاتفاق الجاري العمل عليه في جنيف، كان هناك إجماع قوي على ضرورة العمل بالخطة الحالية، على الرغم من أن بعض أجزائها غير مقبولة، بدلا من صياغة وثيقة أخرى".

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" أن "أوكرانيا وافقت على الخطة الأمريكية، لكنها ترغب في تعديل "بعض التفاصيل الصغيرة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيقدّم اليوم إلى مسؤولين روس خلال اجتماع معهم في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، "خطة مختصرة" لتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن الخطة الجديدة تتألف من 19 بندا بدلا من 28. وكان ذلك بعد ما نقلته CBS عن مصادر أمريكية من أن الوزير دريسكول عقد لقاء مع وفد روسي في أبو ظبي، أمس الاثنين، استمر لعدة ساعات، وأن مباحثات الجانبين ستستمر اليوم الثلاثاء.