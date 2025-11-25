نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تموين الجيزة تضبط منشأة غير مرخصة لغش وتقليد السماد الزراعي بمركز الصف والتحفظ على 95 طنًا من المضبوطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين في تنفيذ حملة تموينية مسائية والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بإنتاج السماد الزراعي المغشوش بناحية عرب الشرفا بمركز الصفوذلك في إطار جهود المحافظة لمواجهة الغش التجاري وضبط الأسواق.

وتم خلال الحملة التحفظ على كمية إجمالية بلغت 95 طنًا من المنتجات، تضمنت 20 طنًا من السماد المعبأ والمقلد لإحدى المصانع المعروفة و25 طنًا من المنتج النهائي المعد للتعبئة، إضافة إلى 50 طنًا من المواد الخام مجهولة المصدر إلى جانب التحفظ على خط الإنتاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة مديرية التموين لتكثيف الحملات التموينية بمختلف القطاعات لمكافحة ممارسات الغش التجاري لما تسببه من أضرار جسيمة على الصحة العامة للمواطنين والاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتهاون في التصدي لأي محاولة للعبث بجودة السلع أو مستلزمات الإنتاج.

ومن جانبه أفاد السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة بأن الحملة جاءت برئاسة أحمد الشافعي مدير إدارة تموين الصف، وبمشاركة مفتشي الإدارة، وبالتنسيق مع مجلس مركز ومدينة الصف، حيث تمكنت الحملة من رصد المخالفة وضبطها في الوقت المناسب مؤكدًا علي استمرار الحملات بشكل يومي.

