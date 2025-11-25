نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: بروتوكولات التعاون مع إيطاليا نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن بروتوكولات التعاون التي جرى توقيعها اليوم بين مصر والجانب الإيطالي تُعد نقلة نوعية كبرى لقطاع التعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي وربطه باحتياجات سوق العمل الحديثة.

وأضاف الوزير أن إيطاليا تمتلك واحدة من أبرز الخبرات العالمية في مجال التعليم الفني، وأن التعاون معها يعكس الثقة المتبادلة وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالشراكة مع مؤسسات وأكاديميات إيطالية يمثل خطوة تاريخية نحو الارتقاء بالتعليم الفني في مصر.

وشدّد "عبداللطيف" على أن هذا التعاون يركز على رفع جودة التعليم الفني وضمان تحسين مهارات الطلاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقديم برامج تدريبية متقدمة تُلبّي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، مؤكدًا أن مستقبل هذا القطاع يشهد تحولًا حقيقيًا نحو تعليم أكثر تطورًا وارتباطًا بالتكنولوجيا والصناعة الحديثة..