العالم اليوم - قرار بحبس رمضان صبحي.. وتحديد موعد النطق بالحكم

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 05:24 مساءً - قررت محكمة جنايات الجيزة بشبرا الخيمة في مصر، الثلاثاء، حجز محاكمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز و3 آخرين، لاتهامهم بالتزوير في معهد أبو النمرس، للنطق بالحكم خلال جلسة 30 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة المحامي أشرف عبد العزيز وفريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، كما استمعت لمرافعة دفاع باقي المتهمين.

وشهدت الجلسة حضور اللاعب شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، داخل المحكمة لمساندة رمضان صبحي خلال ثالث جلسات محاكمته و3 آخرين، لاتهامهم في واقعة تزوير معهد أبو النمرس، وذلك بعدما أمر المحكمة بالتحفظ على اللاعب وسرعة إلقاء القبض على المتهم الرابع.

وجدد رمضان صبحي خلال الجلسة نفيه أي علم بتفاصيل واقعة التزوير المتهم فيها، موضحًا أنه كان يحوّل مبالغ مالية للمتهم الرابع الهارب "طارق" للحصول على شهادة إثبات قيد فقط، دون أن يكون بينهما أي ترتيب يتعلق بالامتحانات أو المستندات محل الاتهام.

