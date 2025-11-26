نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الفضاء المصرية تحتفل بتسلم شهادتي الأيزو وترسخ مكانتها كقوة فضائية إقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفال رسمي بحضور قيادات مصرية وإفريقية وفرنسية

شهدت وكالة الفضاء المصرية احتفالية رسمية لتسلم شهادتي AS9100:2016 وEN9001 بعد نجاحها في استيفاء متطلبات الجودة الدولية الخاصة بقطاع الفضاء والطيران، في خطوة تعزز منظومة التميز المؤسسي وترفع مستوى الثقة في قدرات الوكالة على تقديم خدمات فضائية متقدمة.

ترسيخ الشراكات الدولية ودعم البنية الفضائية المصرية

جاءت الاحتفالية لتبرز اهتمام الدولة بتطوير البنية الفضائية وتعزيز الشراكات الدولية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، والسفير الفرنسي إريك شوفالييه، والرئيس التنفيذي السابق الدكتور شريف صدقي، ورئيس مجلس الفضاء الإفريقي الدكتور تيديان أوتارا، وممثل شركة AFNOR المانحة للاعتماد.

إشادة بالجهود المؤسسية والمعايير العالمية

أكد الدكتور ماجد إسماعيل في كلمته أن الحصول على الشهادتين يعكس جهودًا تكاملية لفرق العمل، ويجسد التزام الوكالة بأعلى معايير الجودة العالمية لدعم دورها العلمي والتنموي محليًا وإقليميًا.

مراجعات استمرت أكثر من عام لتحقيق الاعتماد الدولي

بدأت الوكالة إجراءات الاعتماد عام 2024 خلال فترة رئاسة الدكتور شريف صدقي، واستمرت المراجعات لأكثر من عام حتى استيفاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة.

إشادة فرنسية بالعلاقات الإستراتيجية في مجال الفضاء

أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن اعتماد الوكالة يعزز التعاون الفضائي بين مصر وفرنسا ويدعم الشراكات التكنولوجية بين الجانبين.

تعزيز الدور الإفريقي لمصر في مجال الفضاء

أكد رئيس مجلس الفضاء الإفريقي أن حصول الوكالة على الاعتماد يمثل إنجازًا مهمًا للمنظومة الفضائية الإفريقية، ويعزز مكانة مصر كركيزة محورية في دعم التوجهات التنموية والابتكارية في القارة.

تكريم فرق العمل المشاركة في مسار الاعتماد

تضمن الاحتفال مراسم تسليم الشهادتين رسميًا، إلى جانب تكريم عدد من مهندسي وإداريي الوكالة بمنحهم شهادات معتمدة تقديرًا لجهودهم في استكمال مسار الاعتماد الدولي.