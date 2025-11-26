نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تنسحب من الاتفاقية الأوروقطبية للتعاون في الوقاية من حالات الطوارئ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الروسية انسحاب روسيا من اتفاقية الدول الأعضاء في المنظمة الأوروقطبية للتعاون في الوقاية من حالات الطوارئ، والاستجابة لها.

روسيا تنسحب من الاتفاقية الأوروقطبية للتعاون في الوقاية من حالات الطوارئ

وجاء في بيان الوزارة: "في 16 نوفمبر 2025 انتهى سريان اتفاق التعاون في مجال الوقاية من حالات الطوارئ والاستجابة لها الموقع في موسكو في 11 ديسمبر 2008 بين حكومات الدول الأعضاء في مجلس بارنتس لدول المنطقة الأوروقطبية