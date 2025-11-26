نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز التصريحات: تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر استجابة استراتيجية للتحديات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الوزير الأول للجمهورية الجزائرية سيفي غريب خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي أن عمق العلاقات بين مصر والجزائر ليس مجرد تسيير عادي للعلاقات، بل هو توجّه استراتيجي تفرضه التحديات المتسارعة في المنطقة. كما أعرب عن تقديره لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة.

نتائج إيجابية للدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة

أشاد الوزير الجزائري بالنتائج المثمرة التي توجت أعمال اللجنة، مشيرًا إلى النصوص المتعددة التي تم التوقيع عليها والتي تعكس تنوع الشراكة بين البلدين، مؤكدًا وجود فرص واسعة ينبغي استغلالها لتحقيق أفضل مستويات التعاون.

العلاقات التاريخية مصدر قوة للشراكة الثنائية

أوضح سيفي غريب أن الديناميكية الحالية في العلاقات تستمد قوتها من عمق التضامن التاريخي بين الشعبين اللذين قدما ملاحم مشتركة ستظل مصدر إلهام للأجيال، مع التأكيد على أن قيادتي البلدين تدفعان بقوة نحو ترسيخ الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات.

التوافق السياسي بين قيادتي البلدين

أشار الوزير الجزائري إلى الإرادة القوية التي لاحظها خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكثيف التعاون مع الرئيس عبدالمجيد تبون، خصوصًا في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها العالم العربي، مؤكدًا أنّ تعميق العلاقات يمثل ضرورة استراتيجية وليس خيارًا عابرًا.

تنسيق مشترك تجاه قضايا المنطقة

أكد سيفي غريب أن التنسيق بين البلدين إزاء القضايا الراهنة يمثل أولوية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة تعيش اضطرابات غير مسبوقة، مع التنويه بتقارب الرؤى بين القاهرة والجزائر في الملفات الإقليمية المختلفة.

نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية

استعرض الوزير الجزائري التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن التبادل التجاري يشهد نموًا واضحًا، بينما تسجل مشاريع الاستثمار تطورًا ملحوظًا في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة الكهربائية والدوائية والبناء والخدمات والزراعة.

شراكة واعدة للمستقبل

أكد أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر أصبحت إطارًا واعدًا لتحقيق التكامل وتعظيم النفع المشترك، مشيدًا بالدور المتصاعد للقطاع الخاص في البلدين في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

تأكيد على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة

اختتم الوزير الجزائري بتأكيد أهمية متابعة تنفيذ نتائج الدورة التاسعة لتعزيز الشراكة والنمو والتكامل، مجددًا الشكر لمصر على حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة لإنجاح أعمال اللجنة.