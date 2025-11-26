نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوزير الأول الجزائري يشيد بنجاح الشركات المصرية ويؤكد جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر خلال منتدى الأعمال المصري الجزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكيد على عمق الروابط التاريخية ومحورية الشراكة الاقتصادية

أعرب / سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الجزائري بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ نضالي مشترك ودعم متبادل من أجل الحرية والاستقلال، وهو ما يمثل أساسًا لتعزيز التواصل والتكامل بين البلدين.

إرادة سياسية مشتركة لتعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية

أكد الوزير الأول الجزائري أن المنتدى يعكس الإرادة المشتركة للرئيس عبدالمجيد تبون والرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء شراكة استراتيجية تُركز على تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، ودعم التعاون بين مؤسسات البلدين في قطاعات الطاقة والصناعة وصناعة السيارات والصناعات الصيدلانية والغذائية والتعدين والبناء.

شراكات اقتصادية واعدة وفرص عملية للتعاون

أوضح أن المنتدى يمثل فرصة لطرح مشاريع عملية وتوصيات ملموسة لتحقيق شراكة اقتصادية متوازنة، وزيادة حجم الصادرات بين الجانبين، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية والعالمية. كما أشاد بنتائج المنتدى السابق عام 2022، معربًا عن أمله في البناء على هذه الخطوات.

ارتفاع التبادل التجاري وتقدم الشركات المصرية في السوق الجزائرية

أشار السيد/ سيفي غريب إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت ارتفاعًا واضحًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 لتصل إلى 870 مليون دولار مقابل 622 مليونًا في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن بعض الشركات المصرية العاملة في الجزائر أصبحت نموذجًا للمثابرة والنجاح، مؤكدًا جاذبية البيئة الاستثمارية والتحسن المستمر لمناخ الأعمال في الجزائر.

إصلاحات اقتصادية واسعة لتعزيز جاذبية السوق الجزائرية

استعرض الوزير مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية، ومنها قانون الاستثمار لعام 2022، وضمان الاستقرار القانوني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإلغاء قاعدة 51/49، ورقمنة الإجراءات، واستحداث شباك وطني وحيد للمشاريع الكبرى، بهدف توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

دعوة للمستثمرين المصريين للاستفادة من الفرص المتاحة

دعا الوزير المستثمرين المصريين إلى استغلال الفرص المتاحة في الجزائر، مؤكدًا أن الدولة توفر كل أشكال الدعم والمرافقة للمشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود ممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ضمن الحضور لتقديم التسهيلات اللازمة.

تعزيز دور مجلس رجال الأعمال المشترك لدعم الشراكة الاقتصادية

شدد على أهمية دعم دور مجلس رجال الأعمال الجزائري–المصري كآلية لتعزيز التنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين، وتسهيل إقامة شراكات إنتاجية قائمة على قاعدة “رابح – رابح”، مع الاستفادة من الانتماء إلى مناطق التبادل الحر الإفريقية والعربية.

تقدير للمبادرات المشتركة وتطلع لشراكة اقتصادية متجددة

أعرب السيد/ سيفي غريب عن تقديره للجهود المبذولة من رجال الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو شراكة اقتصادية متطورة تخدم تطلعات الشعبين وتواكب توجيهات القيادتين في دفع عجلة التنمية وتحقيق الازدهار المشترك.