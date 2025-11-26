نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاشينكو يؤكد لبوتين استعداد مينسك لاستضافة أي منصة للمفاوضات حول أوكرانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو لنظيره الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لاستضافة أي منصة لمفاوضات التسوية في أوكرانيا، إن طلبت روسيا بذلك.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع بوتين على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان حيث بحثا التعاون بين البلدين، وأزمة أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى التقدّم الملحوظ في العلاقات التجارية والاقتصادية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس تجاوز 50 مليار دولار وأن روسيا تظل أكبر مستثمر في الاقتصاد البيلاروسي.

كما أشاد بوتين بسير العمل ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، واصفا الاتجاهات الحالية بـ "الإيجابية جدا".

وأكد الرئيس الروسي أنه سيُطلع لوكاشينكو على مستجدات جهود التسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية، مشيدا بـ "الدور البناء" الذي لعبه رئيس بيلاروس في المراحل السابقة من العملية التفاوضية.

وأضاف بوتين: "أنا على اتصال دائم مع لوكاشينكو، وأعلم أنكم دائما على اطلاع بالأحداث، وأن هذا الأمر يهمكم. وأنتم من بين أولئك الذين يسعون بصدق لإنهاء هذا النزاع".

من جانبه، أعرب لوكاشينكو عن تفاؤله بشرط أن تتحلّى الولايات المتحدة بالحذر والمسؤولية في طرح مطالبها المتعلقة بالتسوية، قائلا: "إذا تصرفت الولايات المتحدة بحذر فيما يتعلق بمطالب التسوية في أوكرانيا، فسيكون كل شيء على ما يرام".

كما شدّد على أن موقف مينسك من القضية "مبرر قانونيا"، نظرا لأن بيلاروس حليف لروسيا.

يُذكر أن هذا اللقاء يُعدّ الثاني بين الزعيمين خلال أقل من ثلاثة أشهر، بعد أن التقى بوتين ولوكاشينكو في 26 سبتمبر في الكرملين، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لانطلاقة الصناعة النووية الروسية