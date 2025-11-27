نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية ويؤكد أهمية تطوير التعليم واللياقة البدنية للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية ويؤكد أهمية تطوير التعليم واللياقة البدنية للشباب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بالعاصمة الجديدة، حيث استعرض موقف الاختبارات وأدار حوارًا تفاعليًا مع الطلاب حول التعليم، الاقتصاد، التحول الرقمي، والقضايا الإقليمية.

متابعة دقيقة لاختبارات كشف الهيئة

عقب وصول الرئيس إلى الأكاديمية، تم تقديم عرض حول موقف اختبارات الطلاب المرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025، تلاه اختبار كشف الهيئة، مع التأكيد على انتقاء أفضل العناصر بموضوعية وتجرد، باستخدام أحدث المعايير العلمية والمنظومة المميكنة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

التعليم الأكاديمي والتدريب العسكري المتميز

أوضح الرئيس أن الأكاديمية تقدم برامج تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية، بما في ذلك كلية الطب العسكري التي تضاهي أفضل كليات الطب العالمية، مؤكدًا أن الخريجين سينافسون أفضل الجامعات العالمية، مع الالتزام بالتطبيق المميكن في التعليم والامتحانات لضمان التقييم الحقيقي.

الحوار مع الطلاب حول الاقتصاد والتنمية

تضمن الحوار التفاعلي مع الطلاب مناقشة الوضع الاقتصادي، الاحتياطي النقدي، التعامل مع الدين الداخلي والخارجي، توفير فرص العمل للشباب، وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مؤسسات الدولة، مع التأكيد على خطة طموحة لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل المحلي والدولي.

الصحة العامة واللياقة البدنية للشباب

شدد الرئيس على أهمية تحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية بين المواطنين، خاصة الشباب، مؤكدًا ضرورة نشر ثقافة الرياضة بين النشء.

التحول الرقمي وإدارة الشؤون العامة

أشار الرئيس إلى خطة وطنية طموحة لتطبيق التحول الرقمي في كل محافظات الدولة، مع ضرورة مواصلة الجهات المعنية لضبط الشارع المصري والتعامل الفوري مع المشكلات، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي.

دور الأكاديمية في إعداد كوادر مؤهلة

أكد الرئيس أن الأكاديمية العسكرية المصرية تسهم في صياغة شخصية مصرية قوية، مع التركيز على البرامج العلمية والدينية للدارسين، بما يشمل دورة لحاملي الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف، لإعداد علماء ربانيين مستنيرين قادرين على مواجهة التخلف والتطرف وتعزيز فهم الدين واللغة العربية، مع إتاحة تعلم اللغات الأخرى.

جهود مصر الإقليمية ودور الأكاديمية في التنمية

أوضح الرئيس السيسي أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار في الدول الإقليمية المتأثرة بالأزمات، مثل قطاع غزة، مع الإشارة إلى الخسائر التي تكبدتها مصر بسبب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في برامج التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

مشاركة الطلاب والأسر في منظومة التعليم العسكري

أكد الرئيس على أهمية انفتاح الأكاديمية على اقتراحات الطلاب، مع طمأنة أسر الطلبة بأن الكلية تدار وفق أعلى المعايير، مع تعزيز مشاركة الشباب في النشاطات الرياضية والثقافية، وضمان تكافؤ الفرص للإناث والذكور في الالتحاق بكليات الطب العسكري سواء بالصفة العسكرية أو المدنية.